Altro che bici! Corrono solo le polemiche sulla ciclabile Cipriano e Giordano accusano: "Uno scempio, va fermato"

Altro che biciclette. Per ora corrono solo le polemiche lungo la pista ciclabile che il comune di Avellino sta realizzando a Viale Italia, nel tratto che costeggia la caserma Berardi. Un progetto nato all'epoca della giunta Foti e messo in atto dall'attuale amministrazione.

I consiglieri d'opposizione Nicola Giordano e Luca Cipriano accusano: "Una lingua d'asfalto ha preso il posto della pregiata pavimentazione in porfido, se non si è perso un attimo per rompere tutto e cancellare un pezzo di storia della città - attacca Giordano - l'ennesima dimostrazione di un amministrazione poco attenta e poco sensibile. Il Comune chiarisca e ci dica se per validare il progetto è stato acquisito il parere della sovrintendenza".

Cipriano rincara la dose sui social: "Avete deturpato l’intero Viale Italia, già ridotto ai minimi termini per abbandono e sporcizia.E per fare cosa? Una colata di asfalto, ad una sola corsia, brutta, stretta ed inutilizzabile. Risultato: Soldi pubblici buttati, Senso estetico zero, Senso pratico sotto zero".