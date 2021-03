Covid, altri 126 positivi. 11 casi ad Avellino, 8 a Montoro I dati Asl comune per comune. In cinque giorni altri 576 positivi in Irpinia

Covid, il virus avanza in Irpinia. 576 i casi accertati in cinque giorni, di questi 126 quelli individuati nelle ultime 24 ore. E preoccupa la situazione di alcuni comuni in cui l'escalation di contagi continua da alcune settimane, come a Montoro dove sono altre otto le persone positive al virus individuate dall'Asl. Ma i dati aumentano in molti comuni della provincia di Avellino come a Montefalcione con otto casi di contagio e Avella dove i positivi individuati sono sei. Le cose non vanno meglio nei comuni di Pago Vallo Lauro e Mugnano e il tasso di positività in provincia complessivamente sale all'11,86%.

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1062 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore, sono risultate positive al Covid 126 persone. Ecco la mappa del contagio comune per comune:

- 1, residente nel comune di Andretta;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 6, residenti nel comune di Avella;

- 11, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 7, residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Candida;

- 3, residenti nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 3, residenti nel comune di Forino;

- 4, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 2, residente nel comune di Lacedonia;

- 3, residenti nel comune di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

- 8, residenti nel comune di Montefalcione;

- 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montemiletto;

- 8, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 9, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 8, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Parolise;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 1, residenti nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sirignano;

- 7, residenti nel comune di Solofra;

- 8, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Summonte;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 7, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Villamaina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.