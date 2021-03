Covid, muore 83enne di Avellino. Indice di contagio all'11,87% Sono 11.672 i casi di coronavirus in Irpinia da inizio luglio. Gli esperti: rischio terza ondata

Dramma ad Avellino, il covid uccide un altro anziano all'ospedale San Giuseppe Moscati. A perdere la vita un 83enne del capoluogo, che era stato ricoverato lo scorso 22 febbraio nell'area covid del polo sanitario di contrada Amoretta. Dal 27 febbraio l'uomo si era aggravato ed era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Covid Hospital. Stamane il decesso dell'aziano e si allunga il numero delle vittime in provincia di Avellino.

Non si arresta l'ondata di contagi da coronavirus in Irpinia. Preoccupa la situazione di alcuni comuni in cui più cluster attivi, continuano ad innescare rischiosi contagi a catena.11.672 i casi in Irpinia, tra guariti e vittime del virus da luglio, mese di inizio della seconda ondata della pandemia. La curva del contagio si attesta all'11,87% e preoccupa la presenza di varianti tra i contagiati. Dal Cotugno, Tigem e Istituto Zooprofilattico arriva la conferma che il 40 per cento dei nuovi contagi sono dovuti alla variante britannica, ormai dilagante in regione.

Tra i comuni maggiormente colpiti dal virus, intanto, c'è Montoro, dove i casi accertati e attualmente positivi al virus sono 143. Sette i montoresi ospedalizzati.

Il sindaco Girolamo Giaquinto avvisa i concittadini: oggi registriamo 3 nuovi positivi al Covid-19 e la guarigione di 1 nostro concittadino.

A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile.

Vi chiedo ancora una volta di seguire scrupolosamente le regole e di spostarvi solo se necessario".

Ieri l’Asl ha comunicato altri 126 contagi, su 1.062 tamponi analizzati. Identico al giorno precedente l’indice di positivita`: 11,87%.