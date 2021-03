Vaccini, venerdì apre Flumeri. Poi Atripalda e Montoro Nella giornata di lunedì al via anche Montefalcione e Mugnano del Cardinale

Sarà attivo da venerdì 5 marzo il Centro Vaccinale anti-covid 19 di Flumeri, presso l'Edificio ex Eca in Via Olivieri, per un totale di 389 ultraottantenni prenotati. Il Centro Vaccinale sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.I cittadini prenotati verranno convocati tramite servizio Recall ed sms, con l'indicazione della data, dell'ora e della sede dell'appuntamento.

L'ordine di convocazione per i comuni afferenti il Centro Vaccinale di Flumeri è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

AFT 12

SEDE DI FLUMERI

San Sossio Baronia

Villanova del Battista

Zungoli

Flumeri

Inoltre, in base dell'ordine stabilito per sorteggio dei Centri Vaccinali disponibili, l'Asl di Avellino ha programmato per lunedì 8 marzo l'attivazione dei Centri Vaccinali di Montoro (ex Forum Giovani Località Misciano), Montefalcione (Palestra Comunale via Aldo Moro), Atripalda (Edificio via Rapolla), Mugnano del Cardinale (Sede Piano di Zona Largo Antonio Jerocades).

Si ricorda che è ancora possibile, per la fascia d'età over 80, aderire alla campagna vaccinale attraverso la piattaforma regionale.