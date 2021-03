Lotta al Covid, ventate di ottimismo da Aquilonia e Nusco Nei due Comuni Altirpini dati in controtendenza rispetto alla situazione di emergenza

Nell'Irpinia che combatte il Covid-19 ci sono Comuni che rappresentano una boccata di ottimismo e fiducia di potercela fare, attraverso l'impegno delle amministrazioni e dei singoli cittadini per l'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire la diffusione del contagio. Nusco è uno di questi e ha condiviso, attraverso i propri canali social, la soddisfazione per l'evoluzione della situazione pandemica: “Cari concittadini, con grande sollievo negli ultimi giorni non registriamo alcun nuovo caso di positività nel nostro comune; inoltre comunichiamo la guarigione di altri 3 concittadini”. Gli attualmente positivi sono 10. La consapevolezza di non dover abbassare la guardia è condivisa, ma, intanto, anche Aquilonia lancia un messaggio di rinnovata energia; di voglia di mettersi alle spalle, quanto prima possibile, l'incubo a occhi aperti. Non più tardi dello scorso 11 marzo, il Comune ha reso noto che anche l'ultimo concittadino aquiloniese positivo al Covid-19 è risultato negativo. “Con il rispetto delle "regole", da parte di tutti, è stato possibile raggiungere questo risultato in un momento molto difficile. Continuiamo così”.