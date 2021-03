Centro autismo e riabilitativo: insorge Azzurro Donna "Le persone più fragili, in questo momento, hanno bisogno di certezze e conforto"

"Siamo nel pieno di una pandemia, un momento storico nel quale i nostri rappresentanti politici, dovrebbero, in maniera efficace, risolvere problematiche serie, e invece si continuano a fare scelte inutili. L’immobile di Valle concesso dal Comune di Avellino in comodato d’uso gratuito all’Asl, alla quale spettava il compito di ultimare il centro autistico e riabilitativo, sembra essere sparito nel nulla." E' quanto afferma afferma in una nota il gruppo azzurro donna di Avellino.

"In questo momento particolarmente difficile, la scelta più ovvia sarebbe stata quella di correre ad attrezzare il centro, perché mai come ora le famiglie con ragazzi autistici, o coloro che necessitano di riabilitazione, hanno bisogno di assistenza e sollievo. Ma soprattutto, di trovare un luogo adeguato alle loro esigenze.

E invece non solo non si attrezza la struttura e la si rende funzionale, ma addirittura per il piano vaccinazioni viene individuata la sede del campo Coni, ovviamente da arredare. E se quegli arredi li avessero utilizzati per allestire il centro autismo e riabilitazione? Forse ci avrebbero donato almeno la speranza. La speranza di veder partire, un giorno, quella sede attualmente vuota.

Facciamo un appello a tutti coloro che possono e devono prendere decisioni. Non c’è tempo da perdere, non state a guardare e palleggiarvi le responsabilità. Le persone più fragili, in questo momento, hanno bisogno di certezze e conforto, non di inutili proclami. Noi saremo vigili e attente."