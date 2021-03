Vaccini, da oggi aperta la piattaforma per gli over 70 Ecco i link di riferimento

L'Azienda Sanitaria Locale comunica da oggi è aperta la piattaforma telematica regionale anche per le adesioni alle vaccinazioni anti-covid 19 per i cittadini over 70. Il link per aderire alla Campagna Vaccinale è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. Sempre da oggi è possibile visionare e stampare l'attestato di vaccinazione al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino. Intanto presso il“Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 5 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. 11 (su 12 posti letto) in Medicina COVID.