Marzano di Nola, vaccini over 70: prenotazioni anche in Comune La procedura può essere effettuata anche nella sede del Comune in caso di difficoltà

Avviso pubblico da parte del primo cittadino di Marzano di Nola. Il sindaco, Francesco Addeo, ha ricordato lo start della prenotazione per la campagna vaccinale riservata alla categoria over 70, avviata nelle scorse ore dalla Regione Campania. L'amministrazione di Marzano di Nola ha attivato anche un punto dedicato nella sede di via Nazionale con un referente, Clemente Stefanile, per il disbrigo della procedura in caso di difficoltà nella pratica da parte del cittadino. "Dal 13 marzo 2021 la Regione Campania ha attivato la procedura per aderire alla campagna vaccinale per gli ultra settantenni attraverso il portale https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. - si legge nell'avviso pubblico firmato dal sindaco Addeo - Tutti i cittadini ultra settantenni interessati ad aderire alla campagna vaccinale che hanno difficoltà a collegarsi al portale della Regione possono recarsi al Comune per effettuare la prescritta prenotazione, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 minuti di tesserino sanitario rivolgendosi al sig. Clemente Stefanile.