Covid, 5 morti. Avellino, è allerta: 142 casi in pochi giorni I contagi. Al Moscati morti due anziani avellinesi. Altri 3 i decessi in poche ore

Covid, il virus avanza in Irpinia. Cinque i decessi in sole 24 ore, tra cui l’ex tenente della Polizia Municipale di Solofra, Gaetano Guacci. Sono deceduti questa mattina, nella terapia semintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, tre pazienti: una 79enne e una 85enne di Avellino, e un 78enne di Montemarano.

La paziente di 79 anni era ricoverata dal 9 marzo. L’85enne era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera ieri pomeriggio.Il paziente di 78 anni era ricoverato dal 5 marzo.

Solo poche ore prima al Moscati avevano perso la vita una donna di 84 anni di Montefalcione e Gaetano Guacci, 73 anni, tenente in pensione dei caschi bianchi di Solofra.

La sua è stata un lunga battaglia contro il nemico virus: era ricoverato al Moscati dal 19 febbraio e sei giorni dopo era entrato in Terapia Intensiva. Ieri il tragico epilogo che ha sconvolto la comunità. Addolorato il sindaco Michele Vignola, che ricorda «se ne va una persona perbene. Ha sempre lavorato per la crescita della città. È un giorno triste per la nostra comunità».

I nuovi casi sono 102 e c’è allarme ad Avellino, dove si contano ulteriori 18 positivi. In otto giorni il capoluogo ha visto un aumento dei positivi che conta 142 residenti infetti.

Sono, dunque, 209 le vittime irpine del virus dalla scorsa estate e 270 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Unico dato positivo delle ultime pre è il tasso di positività che è sceso al 6,6%, mentre nelle 24 ore precedenti era del 9,18% e 48 ore prima dell’11,8%.

Una piccola buona notizia nella vicina Contrada, dopo giornate di dolore per le cinque vittime del Coronavirus. «Una nostra concittadina è finalmente risultata negativa al covid. A lei e alla sua famiglia gli auguri di ogni bene. In questo momento le persone che risultano essere positive nel nostro paese sono 65», spiega il primo cittadino di Contrada, Pasquale De Santis dove si attende che venga liberata la salma dell’ex vigile urbano, Giovanni Amatrudo, per celebrare i funerali. Bisognerà aspettare l’esame autoptico per chiarire la causa del decesso. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri per capire le cause della morte dell’uomo che era stato ricoverato in ospedale in Cardiochirurgia per un intervento. E che mentre era ancora al Moscati ha scoperto di essere positivo al Covid.