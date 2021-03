Covid, strage di anziani: 7 morti. I sindaci: restate a casa Drammatica sequenza di morti in provincia di Avellino in due giorni

Sette morti di covid in Irpinia in due giorni. La strage di anziani continua in provincia di Avellino dove la pressione sugli ospedali aumenta, come i contagi e le vittime del virus. Una domenica tragica quella appena trascorsa in provincia di Avellino, solo oggi si contano cinque vittime del coronavirus, ieri altre due. Presso l'ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino si è spento la scorsa notte un 73enne di Lauro, solo poche ore dopo a perdere la vita sono state quattro persone nel Covid Hospital del Moscati di Avellino. E’ morto nel pomeriggio un 86enne di Monteforte irpino che era ricoverato nella Palazzina Alpi dallo scorso dieci marzo e poche ore prima ci sono state altre 3 vittime: si tratta una 79enne e una 85enne di Avellino, e un 78enne di Montemarano.

La paziente di 79 anni era ricoverata dal 9 marzo. L’85enne era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera ieri pomeriggio.Il paziente di 78 anni era ricoverato dal 5 marzo.

Ieri al Moscati avevano perso la vita una donna di 84 anni di Montefalcione e Gaetano Guacci, 73 anni, tenente in pensione dei caschi bianchi di Solofra.

La sua è stata un lunga battaglia contro il nemico virus: era ricoverato al Moscati dal 19 febbraio e sei giorni dopo era entrato in Terapia Intensiva. Ieri il tragico epilogo che ha sconvolto la comunità. Addolorato il sindaco Michele Vignola, che ricorda «se ne va una persona perbene. Ha sempre lavorato per la crescita della città». E proprio i sindaci invocano la linea del rigore e prudenza, invitando in interviste e post sui social i cittadini a restare a casa e a rispettare le norme anti contagio.

I numeri parlano chiaro: sono 211 le vittime irpine del virus dalla scorsa estate e 272 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Per quello che concerne la pressione sugli ospedali sono 92 i malati covid ricoverati tra Avellino e Solofra, 52 sono gli altri degenti del Frangipane per un totale di 144 malati di covid ospedalizzati in Irpinia. I numeri dell’emergenza aumentano altri 125 i casi di covid accertati

E c’è allarme ad Avellino, dove si contano ulteriori 13 positivi. In 9 giorni il capoluogo ha visto un aumento dei positivi che conta 165 residenti infetti.

Le cose non vanno meglio ad Ariano Irpino, dove si contano altri 13 casi di contagio. Sul Tricolle ritrovi tra amici e positività accertate in alcuni uffici pubblici hanno scatenato cluster e contagi in deciso aumento nell’ultima settima. Intanto si conferma l’avanzare della variante inglese anche in provincia di Avellino, dove si abbassa drammaticamente l’età media dei contagiati. Molti giovanissimi risultano positivi al virus a conferma del potere infettivo del covid.