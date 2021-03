Dora, la "rinascita" dopo il covid. "Abbiate sempre coraggio" La storia della signora Dora, le lunghe settimane di ricovero e poi la riabilitazione

Rinascere dopo il covid, nonostante gli anni, qualche acciacco e la lotta durissima affrontata in ospedale contro il coronavirus. Dora Montano, oggi, dopo una lunghissima riabilitazione è tornata a camminare da sola. La sua battaglia è stata dura e difficile come quella di molti altri, in questo lungo anno trascorso tra la pandemia ed emergenza sanitaria. Dora era risultata positiva al virus dopo essere entrata in ospedale a novembre.

Il suo ricovero si era reso necessario per accertamenti da fare presto e subito. Dopo giorni in corsia la signora Pormile era risultata positiva al coronavirus. Solo a fine dicembre la signora si era definitivamente negativizzata ed era potuta tornare a casa. Oggi dopo mesi di lunghissime cure e riabilitazione a casa Dora è ritornata a camminare da sola e la gioia in famiglia è stata davvero tanta.

"Ed ecco la mia mamma oggi - racconta con malcelata emozione sua figlia Marica Pormile -. Mamma è una forza della natura. Ha superato il Covid dopo essere risultata positiva in ospedale, dopo il ricovero, e dopo aver combattuto per due mesi stando anche in terapia subintensiva. Era tornata a fine dicembre a casa in condizioni fisiche impressionanti: non si alzava più dal letto era magrissima. Il suo quadro clinico complessivo era davvero precario.

Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, quelli che con telefonate, messaggi mi hanno contattato per sapere delle sue condizioni e darmi coraggio, quelli che hanno fatto di tutto per tenermi sempre informata sulle sue reali condizioni di salute,visto che è difficile parlare con gli operatori sanitari e infine ringrazio Stefania Vecchione che l’ha velocemente rimessa in piedi". La storia di Dora e Marica, della loro famiglia ha emozionato la città di Avellino. Tutti hanno pregato e sperato per Dora, perchè tornasse sana e salva a casa prima e poi perchè tornasse operosa alla sua vita di sempre, nel pieno delle sue funzioni. "Oggi è un giorno speciale per tutti noi - spiega Marica -. Abbiamo voluto condividere la nostra storia per dare forza e coraggio a chi lotta contro questo maledetto virus. Invitiamo tutti ad essere prudenti. La nostra famiglia è stata fortemente provata dalla pandemia. La campagna vaccinale è partita. Dobbiamo tutti essere responsabili e attenti in questa fase cruciale per sconfiggere definitivamente il coronavirus".