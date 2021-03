Caos vaccini pazienti fragili, ecco la tabella delle patologie Montanile: partita la piattaforma regionale non senza difficoltà per noi medici di base

Mentre sono partiti al campo Coni i richiami dei vaccini degli over 80, è caos per le prenotazioni per i pazienti fragili da vaccinare. Questa mattina si è aperta la piattaforma regionale non senza difficoltà per i medici di base chiamati a stilare l’elenco dei pazienti che hanno diritto a questo tipo di immunizzazione.

“Stamattina ho impiegato 25 minuti per registrare il primo paziente - dichiara Carmine Montanile, medico di base - c’è una tabella specifica della regione con le patologie apposite da seguire per iscriversi, per cui il mio invito - continua Montanile - è quello di non intasare di richieste gli studi medici, altrimenti rischiamo che tra tamponi, prenotazioni di vaccinazioni e vaccini, non abbiamo più neanche il tempo di curare i pazienti cronici”.

Malattie Respiratorie

Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossigenoterapia

Malattie cardiocircolatorie

Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock cardiogeno.

Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)

Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali infantili; pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e conviventi; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni.

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)

Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vasculopatia periferica con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3 Fibrosi cistica Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.

Insufficienza renale/patologia renale

Pazienti sottoposti a dialisi.

Malattie autoimmuni – immunodeficienze primitive

Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e conviventi; immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico e conviventi.

Malattia epatica

Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.

Malattie cerebrovascolari

Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gi anni precedenti con rankin maggiore o uguale a 3.

Patologia oncologica e emoglobinopatie

Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e conviventi. Genitori di pazienti sotto i 16 anni di età. Pazienti affetti da talassemia.

Sindrome di Down

Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.

Trapianto di organo solido: in lista di attesa e sottoposti a trapianto emopoietico dopo 3 mesi dal trapianto ed entro 1 anno dalla procedura

Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle tempistiche specificate, che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica in terapia immunosoppressiva e conviventi.

Grave obesità

Pazienti con BMI maggiore di 35