Il covid li separa ma Giuseppe e Rosina si ritrovano in corsia La storia dei due anziani ricoverati per coronavirus che si incontrano fa il giro del web

Uniti nella vita, nell'amore e nella lotta al Covid. Rosina e Giuseppe, marito e moglie, sono entrambi ricoverati al San Filippo Neri di Roma per Covid da circa due settimane e stanno combattendo contro le fasi più dolorose del contagio da coronavirus. Lui lavora al Viminale ed è del ’39, lei è del ’37 ed è originaria di Avellino. Il quadro clinico di Rosina inizialmente era molto critico e per questo era stata sistemata in terapia intensiva, mentre il marito Giuseppe era ricoverato in subintensiva. Due quadri clinici diversi, reparti separati e la distanza che faceva soffrire molto i due anziani. Ma entrambi desideravano incontrarsi anche solo per sfiorarsi e rivedersi. E così non appena Rosina è migliorata i medici la hanno portata a fare alcuni esami, passando accanto alla stanza dove era ricoverato il compagno di una vita: così, il personale dell’ospedale ha deciso di farli incontrare. L'emozione per quell'incontro è stata grande e i due, nonostante provati dalla sofferenza per l'infezione da Covid, sono riusciti a prendersi la mano. Un momento di gioia immensa e di preziosa speranza tra le mura del nosocomio. Lo scatto di quell'incontro ha fatto il giro del web ed è stato rilanciato da numerosi portali e pagine social, conquistando i like di migliaia di italiani.