Partiti i richiami al Campo Coni. Oggi in Irpinia 796 dosi Attesa per il responso sulla ripresa di Astrazeneca

Nella giornata in cui sono partiti i richiami Pfizer per gli over 80 del capoluogo al Campo Coni sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 796 dosi di vaccino così suddivise:

- 313 presso il Centro Vaccinale di Avellino

- 108 presso il Centro Vaccinale di Solofra

- 108 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

- 102 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

- 96 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

- 69 presso strutture residenziali.

Intanto anche in Irpinia si attende il responso su AstraZeneca. In particolare forze dell’ordine e personale scolastico che hanno visto interrompersi la somministrazione.