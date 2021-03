Santa Lucia di Serino, covid: Vistocco chiede responsabilità Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati due casi covid, ma anche cinque negativizzazioni

Nelle scorse 24 ore, nel Comune di Santa Lucia di Serino, sono stati riscontrati due casi covid, ma anche cinque negativizzazioni. Sono 3 i positivi sul territorio e il sindaco, Ottaviano Vistocco, ha rimarcato l'obiettivo della responsabilità nella cosiddetta terza ondata: "Tenuto conto della nuova situazione pandemica che la nostra regione e la nostra provincia si trovano ad affrontare, ci tengo a rinnovare l'invito a rispettare le norme rimanendo a casa e limitando ai soli casi previsti dalle norme vigenti le uscite e la frequentazione di altre persone, oltre naturalmente ad utilizzare sempre correttamente la mascherina, rispettare le distanze interpersonali ed igienizzare frequentemente le mani. - ha ricordato il primo cittadino di Santa Lucia di Serino - Purtroppo stiamo nella cosiddetta terza fase di contagio e desta molto più preoccupazioni delle precedenti per cui cerchiamo di essere sempre responsabili continuando in modo assiduo nel rispetto delle regole. Grazie per la vostra collaborazione ed il vostro impegno".