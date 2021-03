Pronta la nuova piazza Castello, c'è anche la rotatoria Sopralluogo del sindaco e tecnici comunali. A breve la consegna

Dopo nove anni piazza Castello viene restituita alla città. Il progetto di completamento è costato 5 milioni di euro e prevede la manutenzione e riqualificazione dei ruderi del castello e delle aree verdi ad esso annesse. I lavori affidati alla ditta ” Co.ge.pa Costruzioni Generali Passarelli Srl” sono stati bloccati diverse volte, ora invece si va verso la consegna dell’opera.

Questa mattina ultime prove per la rotatoria che nascerà in prossimità della nuovissima piazza. Il sindaco Gianluca Festa questa mattina è andato sul posto per verificare insieme ai tecnici del Comune l’andamento dei lavori.

E con il completamento della piazza nasce anche la rotatoria che si trova proprio all’uscita della bretella che collegherà via Circumvallazione a corso Umberto. Uno snodo importante per la circolazione stradale.

“Da luglio 2012 che purtroppo la piazza versa in condizioni di non percorribilità - ha detto il sindaco - finalmente la nostra amministrazione sta per consegnare alla città un’altra importante opera. Oggi abbiamo fatto anche le prove per una rotatoria, per agevolare l’immissione di pullman e auto, tante opere bloccate dopo decenni».