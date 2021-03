Il 19 marzo tra zeppole, Covid e nuova genitorialità Flash mob di Fratelli d'Italia: "Mai Genitore 1 in luogo di Papà"

La classica con la crema, fritta o al forno, ma anche le variazioni sul tema, al pistacchio e al cioccolato per andare incontro ai gusti di tutti.

Nonostante la zona rossa gli avellinesi non hanno rinunciato alla tradizione della zeppola di san Giuseppe, simbolo del 19 marzo, della festa del papà. Pasticcerie prese d'assalto, piccola boccata d'ossigeno per i commercianti e un pò di dolcezza in un periodo davvero difficile.

Ma questa ricorrenza diventa anche terreno di scontro politico. Una delegazione di Fratelli d'Italia, dinanzi la Prefettura, ha inscenato un flash mob nel rispetto delle norme anti-Covid al fine di ribadire la contrarietà alla definizione di genitore 1 o 2 in luogo di padre e madre.

“Ci aspettiamo un cambio di passo dal Governo Draghi rispetto alla strada intrapresa dall'Esecutivo Conte - dichiara Giovanni D'Ercole - Mai Genitore 1 e Genitore 2 in luogo di Mamma e Papà, non si può andare contro alla natura, basta con elucubrazioni lessicali che vogliono imporre un pensiero unico".