Ospedale "Criscuoli-Frieri", la proposta in consiglio comunale Sarà il primo punto dell'ordine del giorno. Funerali e lutto cittadino a Sant'Angelo dei Lombardi

Con l'ordinanza numero 18 del 19 marzo 2021, il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Marco Marandino, ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino in memoria del dottor Angelo Frieri, a cui oggi verrà tributato l'ultimo saluto. Il primo cittadino ha invitato i cittadini, le organizzazioni sociali, le associazioni e le imprese del territorio comunale ad esprimere in forma autonoma la propria partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose, in segno di raccoglimento, e ai titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie. Gli edifici pubblici esporranno. nella giornata di oggi, le bandiere a mezz’asta.

Proposta di cointitolazione dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi - Il segno lasciato da Frieri è grande. Pressoché tangibile. E così, il sindaco Marandino, ha deciso di apportare un'integrazione all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, inserendo come primo punto: “La scomparsa del dottor Angelo Frieri. Proposta di cointitolazione dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi in sua memoria”. La proposta sarà discussa nell'assemblea cittadina in prima convocazione, il 23 marzo 2021 e in seconda convocazione il 24 marzo 2021 alle 18. L'iniziativa è sostenuta anche dal direttore dell'ASL Avellino, Maria Morgante.