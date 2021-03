Giornata dell'impegno, Libera ricorda le vittime di mafia Alla Casina del Principe la lettura dei nomi di chi ha perso la vita

Libera Avellino, come ogni anno il 21 Marzo, ha celebrato la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. In mattinata alla Casina del Principe la lettura dei nomi delle 1132 persone che hanno perso la vita.

"Alla presenza delle istituzioni, dei familiari delle vittime innocenti e di una piccola rappresentanza dei volontari della nostra rete - scrive Libera in un comunicato - facciamo memoria di tutte quelle vittime che innocentemente hanno perso la vita per mano delle mafie.

Lo facciamo a 25 anni dalla nascita di libera, a 25 anni dall’approvazione della legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. Lo facciamo in un momento storico che ci richiede un’attenzione ed uno sguardo vigile ancor più penetrante. Nonostante le difficoltà, questo 21 marzo rappresenta anche un ponte che in ogni parte di Italia stiamo gettando tra un presente incerto ed un futuro che speriamo sia migliore.

Con l’augurio che sia una buona primavera per tutti".