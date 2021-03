Unione Consumatori: "Si acceleri con vaccini agli anziani" L'appello a fare in fretta: "Rimane costante la percentuale di decessi di over 60, 70 e 80"

Mentre rimane costante, più del 90%, la percentuale dei decessi degli ultra sessantenni - settantenni - ottantenni per Covid,continuano i ritardi, i disservizi e le scelte sbagliate delle priorità nelle vaccinazioni. Non mettiamo assolutamente in discussione la vaccinazione prioritaria dei medici e degli operatori sanitari in servizio, hanno pagato un prezzo esorbitante, vittime del dovere e di un sistema sanitario, soprattutto di questo territorio, con una governance non adeguata alla situazione drammatica di quest'ultimo anno. L'ultima illustre vittima il valentissimo dott. Frieri a cui va il nostro saluto e la nostra riconoscenza per l'abnegazione, la professionalità e l'impegno sovrumano profuso. Per le considerazione sopra esposte, come Unione Consumatori, riteniamo e chiediamo che prioritario nella scelta delle persona da vaccinare siano, dopo il personale sanitario, ultra sessantenni - settantenni - ottantenni e persone comunque con gravi patologie.