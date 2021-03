Santa Lucia di Serino, covid: ulteriori provvedimenti Il sindaco Vistocco: "Casi in aumento, in particolare nella Valle del Sabato"

Il sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco, è pronto ad annunciare nuove misure anti covid sul territorio con l'attivazione del Centro Operativo Comunale. Nelle scorse 24 ore, il primo cittadino ha annunciato la presenza di altri tre positivi al covid-19. "In questo momento abbiamo sul nostro territorio un totale di 6 positivi in isolamento, riconducibili a 4 nuclei familiari e a tutti loro rivolgo un augurio di pronta guarigione. - spiega Vistocco - Purtroppo i dati della nuova situazione pandemica della nostra provincia risultano essere in aumento, in particolare anche sui nostri territori della Valle del Sabato di cui anche la nostra comunità è parte integrante. Per cui oggi è essenziale rispettare le norme rimanendo a casa e limitando ai soli casi previsti dalle norme vigenti le uscite e la frequentazione di altre persone, oltre naturalmente ad utilizzare sempre correttamente la mascherina, rispettare le distanze interpersonali ed igienizzare frequentemente le mani. Vi anticipo che al fine di prevenire la diffusione dei contagi domani sarà attivato il C.O.C. e da martedì saranno adottati ulteriori provvedimenti restrittivi che interesseranno la nostra comunità".