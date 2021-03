Consorzio Ufita, Coldiretti Avellino: "Trasparenza si pratica" "Continuiamo a non ricevere risposte alle nostre domande"

“La replica del presidente Vigorita lascia aperti tutti i dubbi che abbiamo sollevato”. È la risposta di Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Avellino, alla reazione del presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita dopo la nota stampa della federazione provinciale sul diniego dell’accesso agli atti per appurare la regolare composizione degli organi assembleari e garantire la legittimità degli organismi eletti.

“Nella nostra nota - sottolinea il direttore Loffreda - c’era una domanda molto chiara, a cui continuiamo a non ricevere risposta. Nella disamina del presidente Vigorita c’è tutto quanto era già noto, a noi come ad altri, ma manca la disponibilità a mettere a disposizione la documentazione che abbiamo chiesto di poter consultare, nell’interesse dei soci che rappresentiamo. Ci fa piacere che Vigorita rivendichi la trasparenza delle procedure, ma la trasparenza si pratica con gli atti.

Vorremmo capire, in particolare, se alcune richieste sono state inviate correttamente agli enti preposti prima dell’assemblea che ha eletto gli organi. Per questo motivo abbiamo chiesto di consultare le carte. La prima risposta del presidente Vigorita è stata il diniego, per presunti vincoli regolamentari, e la seconda è stata la reazione nervosa, e non risolutiva, alla nostra nota.

Noi vogliamo solo tutelare la legittimità dei consiglieri eletti e possiamo chiarire i dubbi anche in un incontro con tutti i soggetti coinvolti. Non abbiamo timore di dissolverci, la Coldiretti è solida da quasi ottant’anni e continuerà ad esserci anche quando gli attuali organismi del Consorzio dell’Ufita saranno consegnati alla storia. Il nostro faro è l’interesse degli agricoltori, dei territori e delle comunità. Fiduciosi in un saggio ripensamento, confidiamo in una convocazione per superare ogni incertezza.”