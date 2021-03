Ex Eliseo, l'illusione della cultura e il rischio svendita Gengaro malinconico: "Si è perso il filo conduttore della cultura"

Il futuro dell'ex Eliseo di Avellino resta nebuloso. Bocciata in consiglio comunale la mozione dell'opposizione presentata dal consigliere Santoro che chiedeva parole di chiarezza alla giunta Festa, non sembrano esserci prospettive imminenti per il rilancio.

“Da anni si dice tutto e il contrario di tutto – accusa Francesco Iandolo - Dalla fondazione unica per la cultura si è passati alla proposta dell' ex Gil come sede della caserma dei carabinieri forestali. La verità è che la struttura è inutilizzata dopo il restauro di ormai tre anni fa della sala cinematografica e in preda al vandalismo. I vandali non si sconfiggono con un presidio militare - continua il consigliere di App - ma con la cultura, quello per cui l'Ex Eliseo è nato e deve continuare a vivere".

All'epoca del sindaco Di Nunno Antonio Gengaro aveva profuso tante energie per rilanciare la casa del cinema. "Oggi – dichiara malinconico – piange il cuore vedere una struttura che rischia di essere svenduta ai privati. L'amministrazione comunale ha perso il filo conduttore della cultura e non vorrei che per l'ex Gil ci sia la stessa sorte dell'Asilo Patria e Lavoro”.