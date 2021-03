Fusione Air-Eav, la Regione avvia l'iter Dovrà nascere un'unica società, definendone aspetti tecnici e finanziari

In Campania mascerà un nuovo modello di gestione dei trasporti regionali. Con l'approvazione oggi da parte della giunta regionale della delibera sulla riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale parte il progetto di un'azienda unica per la conduzione dei sevizi su gomma e ferro, per la gestione dei contratti del tpl e del patrimonio infrastrutturale. Gli amministratori di Ente Autonomo Volturno e Air dovranno valutare, attraverso l'avvio di un processo unitario e articolato per fasi, la fusione tra le due aziende per dar luogo a un'unica societa', definendone gli aspetti tecnici e finanziari. Air, acronimo di autoservizi irpini, e' la societa' che gestisce i trasporti tra Avellino, i centri della provincia e i collegamenti su Napoli e Salerno; Eav, invece, e' la holding regionale del trasporto pubblico su gomma e su ferro sui fanno capo numerose societa'.