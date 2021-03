Mercato sospeso, il Prefetto convoca le parti Domani faccia a faccia Festa-associazioni di categoria

Dopo quasi 15 mesi di impasse con la città di Avellino ancora senza mercato, si intravede un piccolo spiraglio per la ripresa della fiera bisettimanale. Interviene nuovamente il Prefetto Paola Spena che per domani, giovedi 25 marzo alle 12, ha convocato a Palazzo di Governo un tavolo di confronto proprio sul futuro del mercato tra i rappresentanti di categoria e il sindaco Gianluca Festa. La speranza degli ambulanti è che il primo cittadino indichi una sede per la fiera, anche temporanea, alternativa a Campo Genova in attesa del completamento dei carotaggi nell'area a ridosso dello stadio Partenio. I mercatali dal canto loro non hanno mai fatto mistero di voler ritornare nella location storica, a piazzale degli Irpini, ora trasformato in stazionamento per i bus.