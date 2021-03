Pasqua al tempo del Covid. "Dopo la morte c'è sempre la vita" Il monito di Monsignor Aiello

Vivremo ancora una Pasqua alle prese con la pandemia. Il monito di Monsignor Arturo Aiello è quello di resistere perchè dopo la morte c'è sempre la vita. Ecco perchè questa, ci si augura, sia davvero una Pasqua di Resurrezione. “Questa Pasqua, rispetto a quello dello scorso anno quando eravamo completamente in lockdown, è un tantino più aperta. Le celebrazioni si faranno ugualmente, anche se in maniera contingentata. Abbiamo ancora tutti l’affanno, dobbiamo fortemente volere questa rinascita. Il messaggio della domenica delle Palme è un messaggio di pace. Gesù entra in Gerusalemme accolto dai rami d'ulivo. Quello propriamente pasquale invece è un messaggio di speranza. Dalla morte rinasce sempre una vita. Dobbiamo ristrutturarci e ripensarci, come persone e come nazioni. La Resurrezione viene sempre dopo la morte. Confidiamo di rinascere a distanza ormai di un anno”.