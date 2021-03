Dogana, l'archistar scelto da Festa è Massimiliano Fuksas Il sindaco: "orgogliosi di poter avere un'opera di questo grande artista"

E' la seconda sorpresa dopo il mercato che il sindaco aveva annunciato alla città: il restauro della Dogana è stato affidato all'archistar Massimiliano Fuksas. L'annuncio in una diretta facebook del sindaco al termine del consiglio comunale che ha sancito il ritorno del capoluogo nel consorzio Asi. "Non volevo un semplice nome che potesse dedicarsi alla ristrutturazione della Dogana. Io volevo che la nostra Dogana diventasse un’opera d’arte. Molti ridevano quando dicevo che Avellino non sarebbe stata seconda a nessuno. Volevo che la Dogana diventasse un motivo di rilancio culturale, turistico e commerciale. Ho voluto scegliere un artista che ha realizzato opere straordinarie in tutto il mondo, con quattro studi sparsi nel pianeta con opere progettate a Vienna, Roma, in Giappone e in Cina. Fino a qualche tempo era inimmaginabile che Avellino potesse ospitare un'opera d'arte di questo archistar".