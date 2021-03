Il Comune di Avellino torna nell'Asi ma Festa perde pezzi Il Sindaco: "Torniamo protagonisti nell'economia del territorio". Iannuzzi e Cesa passano al MIsto

Il Comune di Avellino torna nel Consorzio Asi non senza polemiche. Per il sindaco Festa "il rientro nell’Asi era tra le priorità di questa Amministrazione.Il Comune di Avellino deve, onorando il suo ruolo di capoluogo, essere centrale nella guida dello sviluppo industriale di questo territorio e di una zona industriale, quella di Pianodardine, che ricade, quasi per la sua metà, nell’area cittadina".

Il Comune era uscito dal consorzio all’epoca dell’amministrazione Foti. Respinte le pregiuduiziali di Diono Preziosi e Nicola Giordano manca completamente tutta la documentazione relativa ai rapporti tra Asi e Comune.

Alla fine il provvedimento è stato approvato con 16 voti a favore, 3 contrari e 3 astenuti.

Ma Festa è costretto a perdere pezzi della sua maggioranza: lasciano in polemica con il suo operato da uomo solo al comando Alessandra Iannuzzi e Gennaro Cesa che passano al gruppo misto.