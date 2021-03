Domenica delle Palme: messa del Vescovo in diretta sui social Il vescovo le disposizioni anti covid

La Domenica della Palme al tempo del Covid. Stop al consueto scambio di palme benedette in chiesa e regole più severe per scongiurare l'assembramento dei fedeli. Le tappe dell'anno liturgico si adeguano ai pericoli della pandemia che impone nuove soluzioni per la celebrazione e condivisione del rito sacro.

A causa della pandemia tuttora in corso, quest'anno il rito, sulla scia dello scorso anno, subirà delle modifiche: per la Domenica delle Palme è vietata la consegna o scambio di rami da mano a mano.

Saranno vietati gli assembramenti e per permettere a tutti di seguire la Santa Messa al Duomo di Avellino officiata dal Vescovo Mons. Arturo Aiello, la funzione sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook della Diocesi di Avellino.