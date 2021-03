Avellino. Covid, multe e controlli per gli assembramenti Le verifiche

Coronavirus, controlli a tappeto delle forze dell’ordine per evitare assembramenti tra le persone.Giro di vite di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polstrada e comandi locali delle Polizie Municipali per presidiare strade, piazze, luoghi di incontro.

Complice l’arrivo del sole e temperature miti ieri tanta gente in strada nel centro di Avellino. Anche stamane avellinesi in strada per l’irrinunciabile passeggiata domenicale.

In tutta la provincia intanto sono state sanzionate 54 persone su oltre 4300 cittadini controllati negli ultimi sette giorni.

Verifiche a livello provinciale, secondo il report, su 1.408 attività. Quattro sono state le chiusure provvisorie di esercizi in provincia, a cui si aggiungono due stop con durate maggiori (fino a un mese). Nei guai anche alcuni titolari. Nove, infatti, hanno rimediato una pesante contravvenzione. I controlli sono serrati soprattutto nel capoluogo.Ieri volanti al corso e in centro città per verificare la presenza rischiosa di troppe persone davanti ad alcune attività.

Ma le verifiche vanno avanti a tappeto anche nelle zone con più contagi dall’hinterland alla Valle Irno e Serinese. Un bar è stato chiuso alla frazione Banzano di Montoro dai Carabinieri e un altro nel Comune di Aiello del Sabato.

Le sanzioni elevato hanno interessato molti avventori sorpresi a consumare cibi e bevande nei pressi dei locali, seppure all’esterno.