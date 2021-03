Covid, domenica tragica: 4 morti e 197 contagi,24 ad Avellino Covid, contagi in risalita in Irpinia

Domenica della Palme con l'emergenza covid che avanza in Irpinia. Contagi in risalita e quattro morti in poche ore. Questi i numeri drammatici della situazione sanitaria in provincia di Avellino.

Sono deceduti, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, due pazienti: un paziente di 59 anni di Montefredane (Av), ricoverato dal 26 marzo e deceduto ieri sera, e una paziente di 60 anni di Mercogliano (Av), ricoverata dal 4 marzo e deceduta questa mattina.Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 90 pazienti: 9 in terapia intensiva, 38 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell’Unità operativa di Geriatria e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra.

Al Frangipane altre due vittime .Presso il polo sanitario “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati due pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva e altri 12 (su 12 posti letto) in Medicina covid. Sono deceduti due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva: una 74enne di Angri e un 75enne di Moiano.

L'Azienda Sanitaria Locale, inoltre, comunica che su 1.554 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 197 persone:

- 6, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 2, residenti nel comune di Aquilonia;

- 9, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 10, residenti nel comune di Atripalda;

- 12, residenti nel comune di Avella;

- 24, residenti nel comune di Avellino;

- 7, residenti nel comune di Baiano;

- 4, residenti nel comune di Bisaccia;

- 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

- 2, residenti nel comune di Cesinali;

- 2, residenti nel comune di Flumeri;

- 4, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 3, residenti nel comune di Frigento;

- 5, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 5, residente nel comune di Lauro;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 3, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Montefalcione;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 5, residenti nel comune di Montemiletto;

- 12, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Moschiano;

- 12, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 3, residenti nel comune di Parolise;

- 4, residenti nel comune di Paternopoli;

- 2, residenti nel comune di Prata PU;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 4, residenti nel comune di Quadrelle;

- 4, residenti nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

- 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 6, residenti nel comune di SantAngelo a Scala;

- 1, residente nel comune di SantAngelo allEsca;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 3, residenti nel comune di Savignano Irpino;

- 7, residenti nel comune di Serino;

- 4, residenti nel comune di Sirignano;

- 5, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residenti nel comune di Sperone;

- 5, residenti nel comune di Taurano;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.