Vaccini, partite le somministrazioni per i fragili in Irpinia Al Campo Coni e in altri centri le prime dosi. Domani si parte anche al Moscati

Sono partite le somministrazioni per i soggetti fragili in Irpinia, a cura dell'Asl di Avellino, nei centri vaccinali che hanno concluso o stanno per completare le inoculazioni per i cittadini over 80. Al Campo Coni del capoluogo ci sono state le somministrazioni , per i primissimi candidati registrati dai propri medici curanti. Oggi 108 inoculazioni nella tecnostruttura di via Tagliamento, di cui 20 per i fragili e 88 per gli over ottanta. Domani si riparte con altre 108 somministrazioni di cui 80 sono riservate a pazienti fragili e le restanti saranno dedicate agli over ottanta in attesa. I fragili in Irpinia saranno convocati in base all'ordine delle prenotazioni effettuate.

Vaccini ai fragili anche nel centro vaccinale di Lioni. "Anche oggi presso il Palazzetto dello Sport di Lioni sono continuate le vaccinazioni per gli OVER 80/70 e persone “fragili”. Grazie ai volontari, al personale medico e a tutti coloro i quali sono in prima linea, tutti i giorni, per vincere quanto prima questa battaglia”. Annuncia il sindaco Yuri Gioino. Anche ad Altavilla Irpina ieri prime dosi per i vulnerabili.

La prossima settimana, con buona probabilità già mercoledi, partiranno anche le vaccinazioni con servizio domiciliare per i fragili: attività destinata alle circa 1300 persone in Assistenza Domiciliare Integrata. Una collaborazione tra Asl di Avellino che fornirà il medico e la Cooperativa Il Sorriso che già assiste quotidiaamente questi soggetti e che impiegherà gli infermieri e da subito anche un’ambulanza.

In Irpinia, dunque, l’Asl di Avellino guidata da Maria Morgante, nella foto ndr, con la somministrazione per i pazienti fragili, a cui è riservata la dose di Pfizer, accelera la campagna vaccinale. Domani prime chiamate anche per i pazienti fragili assistiti all’ospedale di Avellino San Giuseppe Moscati di Avellino.

In vista di una possibile riapertura delle scuole dopo Pasqua saranno richiamati anche i circa 1000 tra il personale scolastico che hanno disertato la prima convocazione.