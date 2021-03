Covid, muore 66enne di Avellino. Malati sempre più giovani La donna era ricoverata dal 20 marzo. In ospedale l'età media dei ricoverati è di 60 anni

È deceduta ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 66 anni di Avellino, ricoverata dal 20 marzo. E si abbassa l'età media dei pazienti ricoverati nel mese nero con il numero di morti da record: 56 in 29 giorni.

Sessanta anni, questa l'età media dei ricoverati. Il più giovane paziente in terapia intensiva ha solo 48 anni. Intanto ieri domenica tragica con 5 morti in poche ore e un numero di contagi da record: ben 197 in poche ore. Il tasso di positività schizza al 12,7%. E’ allerta nel capoluogo con 24 nuovi casi. Numeri a due cifre per positività anche ad Atripalda, Mugnano del Cardinale e Montoro, per nuovi casi accertati.