"Troppe defezioni tra i soggetti fragili: dovete vaccinarvi" L'appello accorato dell'oncologo Gridelli. "Siete i pazienti più a rischio"

Neanche il tempo di far partire le vaccinazioni ai soggetti fragili all'ospedale Moscati che già si registrano troppe defezioni. “I pazienti non devono avere paura della somministrazione. Venite a vaccinarvi”.

E' l'appello accorato dell'oncologo Cesare Gridelli che ha incontrato la stampa nel giorno dello start. “Abbiamo defezioni dal 30 al 50 per cento dei casi. “La vaccinazione è importante. Ricordiamo che stiamo facendo il Pzifer, non l'Astrazeneca per il quale sono subentrate perplessità".

"I pazienti oncologici sono quelli più a rischio - aggiunge lo specialista - Le terapie che fanno non rappresentano una controindicazione. Inoltre, vengono rinviate solo di qualche giorno. Dunque non c’è nessun problema: bisogna vaccinarsi”.

Anche il manager Renato Pizzuti fa appello a chi non ha ancora aderito. “E' molto importante che proprio loro si vaccinino, perché sono quelli esposti a rischi maggiori. Devono proteggersi, proteggere se stessi ed i loro cari, rassicurati dall’efficacia e dalla sicurezza del vaccino Pfizer".