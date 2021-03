Festa: "Prima di Pasqua riapriamo Piazza Castello" Sulla Dogana: "La facciata resterà ma realizzeremo un'opera d'arte"

Vaccini, Mercato, Dogana e piazza Castello. Il sindaco Festa fa il punto nella consueta diretta del lunedi su facebook

Vaccinazioni

"Partiranno il 6 aprile alla Caserma Berardi per le persone non deambulanti Non escludo che, quando si completeranno le operazioni di vaccinazione per questa categoria, anche in futuro la Caserma Berardi possa essere utilizzata per le altre vaccinazioni".

Mercato

"È stata la vittoria di tutti. Per l’amministrazione, per gli ambulanti e anche per la città, che finalmente riavrà il suo mercato".

Dogana

"Il si di Fuksas è stato un momento indimenticabile. La facciata rimarrà ma, chiaramente, dobbiamo dare una nuova struttura alla Dogana. Realizzeremo un’opera d’arte che ci rappresenterà ovunque”. “

Piazza Castello

"Dopo 9 anni ci intestiamo ques'altro merito di riaprire la piazza. Stiamo lavorando per farlo prima di Pasqua".

Infine la terza sorpresa anunciata già da qualche giorno. Riguarderà i ragazzi e i più piccoli. "La svelerò a Pasquetta".