Pazienti domiciliari, domani al via i team vaccinali mobili E dal 6 Aprile il Drive through alla Caserma Berardi

Parte domani 31 marzo la vaccinazione dei pazienti in ADI, Assistenza Domiciliare Integrata. 1500 i pazienti assistiti dall’Asl di Avellino che riceveranno il vaccino anti-covid presso la propria abitazione. 6 i team vaccinali mobili impegnati nella Campagna Vaccinale a domicilio composti da medici, infermieri e amministrativi. Ad ogni team corrisponde uno dei 6 Distretti Sanitari dell’Asl. Si parte domani dai pazienti in ADI afferenti al Distretto Sanitario di Avellino. Oltre ai 22 Centri Vaccinali territoriali, già attivi, si partirà dal 6 aprile 2021 anche con il Drive through presso la Caserma Berardi di Avellino per pazienti, registrati sulla piattaforma regionale come non deambulanti, che posso essere accompagnati in auto o altro mezzo di trasporto. L’obiettivo è completare al più presto la vaccinazione di anziani, soggetti fragili e disabili.