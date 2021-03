Vaccini, la carica dei 7mila fragili. Tamponi, si va all'Asi Servizio Asl, ecco il nuovo numero a disposizione 0825-292230

Covid il contagio avanza in Irpinia: 111 i nuovi casi e 4 i morti in poche ore. Cluster e contagi a raffica a Serino. 25 i nuovi casi accertati e il sindaco Vito Pelosi invita i cittadini a restare a casa e rispettare le norme anti contagio.

Intanto procede la campagna vaccinale. Settemila i fragili prenotati e 213 i medici di famiglia volontari smistati nei centri, 19 quelli hanno scelto di fare le dosi in studio e solo 40 quelli che hanno dato forfait, ma che comunque saranno coinvolti nella vaccinazione dei fragili.

“Stiamo lavorando senza sosta - racconta la manager Maria Morgante -. Domani concluderemo le somministrazioni delle prime dosi per gli over 80. In alcuni centri sono già partite gia le somministrazioni anche per i pazienti fragili. Si tratta di circa 7mila cittadini che si sono registrati . Per quanti abbiano effettuato la propria registrazione nella categoria over 70 e abbiano scoperto di rientrare nei fragili, debbono fare riferimento al proprio medico di base per eventuali segnalazioni all’Asl”.

Dopo il malfunzionamento di quello vecchio, l’Asl mette a disposizione dei cittadini un nuovo numero telefonico per rispondere alle tante domande degli utenti. 0825292230. In queste ore intanto sono partiti i vaccini anche per i non deambulanti. 5000 le richieste, di cui 1500 già in carico all’Asl che saranno raggiunti a casa o potranno fare capo al drive in della Caserma Berardi. E per i tamponi entro fine mese si va all’Asi. Campo Genova sarà sede del mercato bisettimanale, e per fare i tamponi sarà allestito un drive in a Pianordardine.

"Entro fine mese libereremo l'area di Campo Genova per proseguire coni tamponi nell'area Asi di Pianodardine - spiega la Morgante -. Stiamo lavorando senza sosta per pianificare una risposta efficiente ed efficace in questi mesi di emergenza sanitaria e chiediamo ai cittadini pazienza e rigore nell'osservare le regole anticontagio e nel seguire le disposizioni della campagna vaccinale".