"Servono rastrelliere per le bici al Moscati. Così meno smog"

Mobilità sostenibile, scatta la raccolta firme tra i dipendenti del Moscati per chiedere alla direzione la sistemazione rastrelliere controllate per il parcheggio delle biciclette.

Da mesi sono tanti i dipendenti dell’azienda che vogliono raggiungere il nosocomio di contrada Amoretta in sella alla propria bici, così da promuovere azioni virtuose per la comunità votate alla mobilità sostenibile, al trasporto rispettoso dell’ambiente.

E’ stata inoltrata al servizio di ingegneria clinica la richiesta delle istallazioni tubolari, così da consentire a tanti di poter lasciare la propria bici in sicurezza fuori dal nosocomio in un luogo sorvegliato.

Nella richiesta suggerite anche le sistemazioni di tettoie per la pioggia, rastrelliere per poter apporre lucchetti alle bici e una adeguata illuminazione a servizio dell'area.

Per una maggiore sicurezza delle bici si propone di sistemare le rastrelliere nei pressi dei punti di osservazione della guardiana privata a servizio dell’ospedale, in aree videosorvegliate e magari non accessibili alle migliaia di utenti che ogni giorno fanno capo all’ospedale.

Nella missiva rimarcati i giusti motivi alla base della richiesta, tra i quali la promozione di stili di vita più sani che agevolerebbero lo stato psicofisico dei dipendenti. Ma non solo: con l’ arrivo di più dipendenti in bici al Moscati ci sarebbe meno bisogno di posti auto, abbassando ulteriormente la produzioni di emissioni inquinanti nella città di Avellino alle prese da anni con i dannosi innalzamenti dei livelli di inquinamento.