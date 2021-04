"Da qui rinasce il Centro Storico. A giugno il tunnel" Il sindaco Festa raggiante all'inaugurazione della bretella di Piazza Castello

Gennaio 2012-Aprile 2021. Dopo 9 anni riapre seppur parzialmente piazza castello ad avellino . Inaugurata pochi minuti fa la bretella di collegamento tra via circumvallazione e corso Umberto I.

Raggiante il sindaco Festa. "Ho scelto la vigilia di Pasqua per inaugurare la strada di Piazza Castello che ha rappresentato un tallone d’Achille negli ultimi nove anni. Tra gli impegni presi in campagna elettorale c’era l’apertura di questa piazza. Simbolicamente rinasce la città, dopo la riapertura dell’ex Mercatone, la piazza, poi verrà il tunnel. Stiamo mettendo le cose a posto dopo 40 anni di incompiute e di problemi amministrativi che abbiamo trovato.

"Finalmente la città sta per vivere una nuova stagione. Per il completamento della piazza aspettiamo il parere della Soprintendenza che deve dare il via libera all’impresa che ha superato le due interdittive antimafia che ha ricevuto. Una parte sarà pavimentata ed un’altra verde che darà l’accesso al Castello. Avremo un Centro storico pulsante che va da Piazza Castello fino alla Dogana e dall’altra parte si va verso Parco Santo Spirito e Corso Umberto su cui, ricordo, abbiamo investito un milione di euro per la riqualificazione”.

Centro storico che si avvarrà anche del nome prestigioso di Fuksas per la Dogana. Festa conta di incontrare l'archistar a breve. “Nel mese di aprile avremo un incontro con lui e spero che avvenga in città”.

Un percorso di completamento delle opere pubbliche che dopo Mercatone e piazza Castello dovrebbe toccare anche il tunnel che Festa si augura di poter aprire a giugno.