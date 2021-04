Il governatore De Luca fa tappa alla caserma Berardi Visita a sorpresa del governatore al centro vaccinale di viale Italia

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, dopo l’inaugurazione del centro per l’autismo di Sant’Angelo dei Lombardi, ha fatto tappa alla caserma Berardi di Avellino, dove sono in corso le vaccinazioni alle categorie non deambulanti. De Luca, giunto intorno alle 12.45, ha visitato il centro vaccini allestito qualche giorno fa, complimentandosi con il personale dell’esercito per il lavoro che stanno svolgendo. Al suo fianco anche la dirigente Asl Maria Morgante.