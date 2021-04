Vaccini al Campo Coni, nuovo stop: ed è subito caos Arriva la polizia a calmare gli animi. Alcune persone hanno atteso più di 4 ore prima di entrare

Quattro ore di attesa e al centro vaccinale di campo Coni ad Avellinom è nuovamente caos. Disagi e centinaia di persone ad aspettare il loro turno. Problemi dovuti al guasto di alcuni computer e non sarebbe la prima volta che accade. Il problema è che davanti alla struttura del Coni di via Tagliamento gli animi si sono surriscaldati con persone al limite della sopportazione. C'era chi ha aspettato ben 4 ore. Alle 18 l'operatore chiamava ancora quelli del turno delle 14,05. E naturlamente, con il blocco, si sono accavvalati i turni, alle 18 è dovuta intervenire la polizia per riportare un po' di normalità e calmare gli animi.