Covid, scorte finite: Da domenica stop ai vaccini in Irpinia L'Asl ha informato i sindaci. Si va avanti solo con le seconde dosi

Colpo di scena. Si ferma temporaneamente la campagna vaccinale in Irpinia. Le somministrazioni da domenica 11 aprile subiranno uno stop temporaneo a causa della mancanza delle dosi. I rifornimenti, a quanto pare, non sarebbero stati regolari al punto da imporre lo stop nelle somministrazioni, che è stato programmato già da domenica. Ritardi che hanno indotto l’Asl a sospendere le attività nei tutti i punti vaccinali nella provincia fino a data da destinarsi. La direzione dell'azienda sanitaria ha inviato ai sindaci dei 19 comuni, sedi dei centri dedicati alla somministrazione dei vaccini, una nota per informare delle chiusure. Le scorte restanti, intanto , saranno impiegate per le somministrazioni delle seconde dosi. Per il 14 aprile dovrebbe avvenire la consegna di 10 vassoi Pfizer (1 vassoio e’ 1.170 dosi). Ma intanto la chiusura dei 19 centri vaccinali in Irpinia allarma i cittadini. Un brusco rallentamento, quello imposto dalla carenza di scorte alla campagna vaccinale, che avviene proprio nei giorni in cui era attesa la netta accelerata nel programma di immunizzazione dei cittadini.