"Per noi stagionali nessun aiuto, siamo in ginocchio" In piazza la protesta dei lavoratori agricoli

Esclusi da ogni tipo di ristoro e messi in ginocchio dalla pandemia. Sono i lavoratori stagionali dell'agricoltura che stamattina hanno protestato davanti la Prefettura di Avellino come in tutte le piazze d'Italia.

Le sigle sindacali di categoria chiedono sostegni. “Non sono previsti ristori per questi lavoratori nell'ultimo decreto sostegno, spiegano i sindacati Fai Cisl Flai Cgil e Uila Uil - nonostante l’emergenza Covid abbia colpito anche pesantemente anche loro. Lo stato non ha aiutato un settore importantissimo. È inconcepibile che anche con la seconda fase della pandemia il governo non aiuti queste persone".

Senza dimenticare l'annosa vertenza della forestazione con decine di operai idraulico-forestali che ancora non percepiscono lo stipendio e sono senza stabilizzazione da anni. “Abbiamo diritto anche noi, come tutti gli altri settori che sono stati messi in ginocchio dalla pandemia, a ricevere il bonus”.