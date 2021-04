Supereroi e Principesse al Moscati per i bimbi di pediatria All'esterno della struttura la sfilata dei personaggi più belli per i piccoli del reparto

All'ospedale Moscati di Avellino sono arrivati i superoi e principesse della Disney per salutare i piccoli del reparto di Pediatria.

Una sabato speciale, quello dei piccoli ospiti dell'ospedale di Avellino, che hanno visto sfilare all'esterno della struttura i loro personaggi del cuore. Un momento dedicato alla gioia dei più piccini, allietato da i più bei protagonisti di favole e avventure che hanno camminato su alti trampoli . Grazie all'arrivo a sorpresa degli artisti per qualche ora anche agli altri degenti hanno dimenticato le paure e dolori del ricovero nei tempi duri dell'emergenza sanitaria. Gli acrobati speciali in costume hanno sfilato fuori dall'ospedale salutando i piccoli e i sanitari, senza accedere al nosocomio in osservanza delle dispozioni anti covid.

Un evento quello avvenuto realizzato da un'associazione di Marcianise, con la collaborazione della protezione civile su diretta inziativa di un genitore di un ex paziente del reparto di pediatria, che ha deciso di allietare così la degenza dei bambini. Sorrisi e doni in corsia. Al reparto sono stati consegnati anche giochi e pannolini, per ricordare la bellezza e importanza della solidarietà.