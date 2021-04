Covid, domenica da incubo in Irpinia: 6 vittime Cinque al Moscati e una al Frangipane

Sei vittime Covid in Irpinia in una domenica da incubo. È deceduta questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 79 anni di Atripalda, ricoverata dal 26 marzo e in terapia intensiva dal 2 aprile. Ed è morta anche la 59enne Imma D'Angelo molto conosciuta in città, volontaria de Le Mani sul Cuore. Sempre al Moscati questa mattina hanno perso la vita una paziente di 64 anni di Roccabascerana, ricoverata dal 15 marzo e in terapia intensiva dal 22; un paziente di 91 anni di Taurasi, ricoverato dal 4 aprile in terapia subintensiva e un 74enne del capoluogo. Ieri sera al Frangipane è morta una donna di 66 anni di Ariano.

Intanto sono 115 i nuovi contagi accertati dall'Asl di Avellino. La mappa della diffusione del covid conferma l'avanzare impietoso del virus. E si abbassa drasticamente l'età media delle vittime e dei malati ospedalizzati. I sindaci predicano cautela e invitano i cittadini a rispettare le regole.