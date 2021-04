Al Colletta ospite on line il portavoce Unicef Iacomini Diritti umani, storie dai campi profughi. Di questo e molto altro se ne parlerà da remoto

Dopo la pausa pasquale, riprendono al Convitto Nazionale “ P. Colletta” di Avellino le tante attività extracurricolari che arricchiscono l’offerta formativa del noto istituto cittadino.

Nell’ambito del corso Pon “Legislazione nazionale e sovranazionale per la difesa dei diritti dell’uomo” agli studenti del Convitto verrà offerta l’occasione di confrontarsi con il dott. Andrea Iacomini, portavoce Unicef, di origini abruzzesi, il quale, dopo studi liceali a Roma, si è laureato alla Luiss in Scienze politiche ( con indirizzo internazionale e comunitario), per poi diplomarsi alla Scuola di giornalismo dell’Università di Tor Vergata.

Promotore della campagna “Tutti giù per terra”, per sensibilizzare sulla morte per mare di piccoli innocenti, ha visitato molti campi profughi in Ghana, Sierra leone, Libano, Siria, Giordano. E’ suo il monologo multimediale “In viaggio”, fatto di immagini , storie , video, presentato in tutta Italia. Insignito di diversi premi letterari, è membro della giuria del Premio Rai “Lucchetta Hrovatin Ota” che si tiene a Trieste.

Tra le sue pubblicazioni spicca “Il giorno dopo”, romanzo autobiografico in cui si racconta di Enrico, alter ego dello scrittore, il quale supera ansie personali, entrando a contatto con i drammi della guerra siriana, raccontata dallo scrittore quando veniva considerata una piccola scaramuccia medioorientale.

Diversi saranno, dunque, i possibili punti di riflessione per un incontro su piattaforma Meet, che sarà moderato dalla Prof.ssa Angela Nardiello, esperta del percorso Pon, in collaborazione con la Prof.ssa Irene Massaro.

Convinta sostenitrice dell’iniziativa la Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro, Dirigente dell’istituto, che sarà presente on line, accanto ai ragazzi dell’istituto, i quali sono stati già sensibilizzati ai temi dei diritti negati, con adeguati percorsi di cineforum e di educazione alla cittadinanza globale, in conformità con gli obiettivi dell’Agenda 2030.