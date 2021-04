Domicella, sospesa la didattica in presenza fino al 25 aprile Decisione assunta prendendo in considerazione l'evoluzione virale in ambito comunale

Il sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero, ha ordinato "la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, da lunedì 12 aprile (oggi, ndr) a domenica 25 aprile 2021. Continua a garantire nel rispetto dell'art. 26 della dichiarazione universale dei diritti umani, ogni individuo ha diritto all'istruzione, la sua disponibilità a provvedere, in caso di difficoltà da parte degli studenti, che i dirigenti scolastici avranno cura di segnalarmi, alla dotazione strumentale necessaria per un'attività didattica a distanza, c.d. DAD". La decisione, ufficializzata venerdì scorso, è stata assunta prendendo in considerazione "l'evoluzione virale in ambito comunale, con l'accensione di un nuovo focolaio, che ha provocato un aumento della curva epidemiologica, facendo registrare, nella sola data odierna (il 9 aprile 2021, ndr), più nove contagiati, che si è avuto modo di accertare come scaturenti dalle strette e ampliate connessioni familiari durante le festitività pasquali", si legge nell'ordinanza nella quale viene ritenuta ancora valida e attuale la nota dei rappresentanti di classe delle scuole materne, elementari, medie e superiori, del 29 gennaio 2021".