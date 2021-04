Covid Avellino, da domani tamponi a Pianodardine Via le tende da Campo Genova per lo screening di Asl e Comune

Lotta al covid, trasloca la sede per l'esecuzione dei tamponi dell’Azienda Sanitaria di Avellino, che da Campo Genova si sposta il località Campo Fiume, a Pianodardine.

Oggi ultimo giorno di tamponi nella zona a ridosso della Stadio Partenio Lombardi del capoluogo irpino. Da domani il personale impegnato sarà a pieno ritmo operativo nella nuova area designata, adiacente all’Asi di Avellino.

A Pianordardine verranno montate, nelle prossime ore, due tende dell’Esercito destinate la mattina all’Asl, per i test a positivi, a chi è in isolamento per contatto diretto con loro, e il pomeriggio al Comune di Avellino per lo screening di massa destinato ai residenti, a chi viene in città per lavoro o per qualche altra ragione e vuole gratuitamente controllarsi. Il tendone grande di Campo Genova verrà installato all’interno della Caserma Berardi. A Pianodardine i tamponi rapidi saranno a disposizione anche dei cittadini residenti nella Valle del Sabato.