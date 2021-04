Mercato, ancora scontro: "Per l'8 maggio l'area non è pronta" Tarantino: "Mancano ancora troppe autorizzazioni per Campo Genova"

Vie le tende dell'esercito per i tamponi, Campo Genova si prepara ad ospitare il mercato bisettimanale di Avellino dopo 14 mesi di stallo e carte bollate. Ma è ancora scontro tra ambulanti e amministrazione comunale.

"Il sindaco Festa è stato troppo precipitoso nell'annunciare la data dell'8 maggio come quella della ripartenza - sostiene Antonello Tarantino, degli imprenditori irpini aderenti a Confesercenti – mancano ancora troppe autorizzazioni e documenti siamo molto scettici. Manca innanzitutto la graduatoria di frequenza che consente agli operatori di scegliersi il posteggio in base all'anzianità di frequenza del mercato e manca ancora il parere dell'Asl in base a quelle che sono le nostre informazioni per cui credo che materialmente i tempi annunciati da Festa non siano attendibili”.

Nel frattempo prosegue la battaglia sul fronte legale; mercoledi l'udienza decisiva al tar di salerno per capire se davvero – come chiedono le associazioni di categoria – gli stand possano tornare nel piazzale dello stadio. “Una volta che avremo la sentenza favorevole si partirà anche con le richieste di risarcimento danni per questi 14 mesi in cui gli ambulanti non hanno potuto lavorare”.