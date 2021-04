Pista ciclabile, Cipriano: "Chi pagherà per lo scempio?" Il commento del leader dell'opposizione dopo la notizia che l'opera non era stata autorizzata

Per Luca Cipriano c'è poco da sorprendersi all'indomani della notizia che la Sovrintendenza non aveva mai dato l'autorizzazione per la pista ciclabile di Viale Italia.

“E' l'ennesima dimostrazione della grande superficialità con cui opera questa amministrazione comunale. Noi avevamo visto bene e lo avevamo denunciato come opposizione.

"C'è da chiedersi ora chi pagherà per questo scempio. Questo progetto orribile ora si scopre essere anche non autorizzato dalla Soprintendenza – scrive Cipriano su facebook - Chi pagherà per l’errore che avete commesso, caro Sindaco Festa?

Tutti vorremmo delle piste ciclabili ma non si riesce ad andare avanti, a fare uno scatto di qualità - aggiunge Cipriano - Questa critica diventa amministrativa ed estesa al modo di governare l'intera città. Siamo fortemente preoccupati e su Viale Italia rimane lo sfregio, sul viale storico di Avellino".